Auto in sosta e marciapiedi a Civitanova: scatta la protesta

Proteste e segnalazioni. Le prime vengono da un cittadino che si è visto rimuovere l’autovettura in viale Vittorio Veneto e ha pagato una pesante sanzione. "Queste rimozioni a mio avviso sono un po’ troppe facili – denuncia –. La mia auto sostava vicino all’intersezione e non impediva nessun passaggio. Né risulta presente nella zona alcuna segnaletica che informi l’automobilista di tale disposizione. La rimozione è prevista solo di giovedì quando si procede alla pulizia della strada. Il provvedimento è stato assunto con molta leggerezza", prosegue, "dimenticando che togliere di questi tempi duecento euro per un’infrazione opinabile è un’ulteriore mazzata per le famiglie. Da considerare, inoltre, che a Civitanova di infrazioni simili ne vengono commesse a migliaia e per la maggior parte restano impunite".

Ribadisce la convinzione che la sua auto non arrecava alcun fastidio al traffico ("era vicino all’intersezione ma senza occuparne gli spazi, a Civitanova succede in tutte le vie") e per verifica chiama in causa una telecamera posta di fronte. Lagnanza simile viene segnalata anche da via Piave, ove è aperto un cantiere e la segnaletica annuncia la rimozione. Motivo di protesta sarebbe che l’auto era in sosta dalla sera prima, quando il cartello non era stato ancora posto.

In relazione alla viabilità del centro, dilagano le segnalazioni. Motivo? Percorrere in auto corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto è una sofferenza infinita causa una carreggiata piena di toppe e buche. Peggio ancora le condizioni dei marciapiedi. Dito puntato contro i pietrini della pavimentazione: sono sconnessi, moltiplicano le cadute soprattutto degli anziani e alimentare il flusso di malcapitati al pronto soccorso. Rimedi? "Tutti da rifare".

E in mezzo a tante proteste c’è anche una proposta: la rototaria del Trialone ( San Marone ) sarà oggetto di riqualificazione e per non intralciare il traffico si lavorerà di notte. "Ottima soluzione", è il commento universale, "da estendere anche ad altri lavori urbani. L’Amministrazione, però, farebbe bene anche a dare in gestione l’impianto donato alla collettività dalla Fondazione Carima quando ne era presidente Franco Gazzani. Si trova, infatti, nel quadrivio più frequentato della città ed è la meno curata, con le erbacce che spuntano dai sassi neri voluti da Gino Marotta che l’ha realizzato. Sarebbe un gesto di rispetto per l’artista e garantirebbe più qualità a tutta la zona".

Giuliano Forani