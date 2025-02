Auto in sosta e vetrate danneggiate. Patteggia un anno di reclusione

Danneggia nel giro di pochi giorni una serie di auto parcheggiate, le vetrate della porta di ingresso degli uffici dei servizi sociali e tre veicoli di proprietà della Ast: sotto accusa per il reato di danneggiamento è finito un uomo di 42 anni. A ognuno dei proprietari delle vetture graffiate aveva causato danni per migliaia di euro. Per queste accuse ieri in tribunale a Macerata il 42enne di San Severino, Riccardo Cambio, ha patteggiato un anno di pena.

Numerosi gli episodi di danneggiamento di cui era stato accusato, commessi tra giugno e il 3 agosto 2023. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, l’uomo aveva danneggiato una Bmw parcheggiata nella zona antistante alla stazione ferroviaria, facendo profondi graffi alla carrozzeria e al portellone della vettura già vandalizzata, con un danno pari a 6.045 euro. Il 21 luglio aveva danneggiato una Citroen C4 Picasso, parcheggiata davanti alla stazione, graffiando la carrozzeria e provocando un danno economico di 1.254 euro. Lo stesso giorno aveva danneggiato una Bmw Serie 3, parcheggiata sempre in zona stazione, lasciando sulla carrozzeria delle righe con un oggetto acuminato. Anche in quella circostanza oltre 1.400 euro di danni. Poi nel mirino erano finite una Lancia Musa, con danni per oltre mille euro, una Mercedes classe B, parcheggiata in via Gorgonero, una Mercedes classe A, nello stesso posto, alla quale aveva rigato il cofano del vano motore con un corpo contundente, poi ancora una Alfa Romeo Mito, una Fiat Punto in sosta in un parcheggio pubblico in via Mazzini, e una Jeep Renegade, che si trovava in via San Sebastiano, provocando quasi mille euro di danni.

Sempre in quel periodo, il settempedano aveva danneggiato, infrangendole, le vetrate della porta di ingresso degli uffici dei servizi sociali e tre veicoli di proprietà della Ast di San Severino parcheggiate una vicina all’altra nel parcheggio adiacente la casa di riposo Lazzarelli. Infine, aveva danneggiato una Audi A3, parcheggiata in via San Sebastiano nei pressi dei giardini pubblici, arrecando un danno di 1.676 euro.

Ieri mattina il settempedano, difeso dall’avvocato Giorgio Salustri, davanti al giudice Domenico Potetti ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pm D’Arienzo in un anno di reclusione, senza sospensione condizionale della pena.

Chiara Marinelli