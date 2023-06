Auto in sosta finita nel mirino dei vandali Appello sui social

Torna nel parcheggio e trova l’auto danneggiata. La proprietaria, Barbara Cesaroni, lancia un appello sui social anche per invitare altri malcapitati a fare attenzione, invitando anche chi abbia visto qualcosa a contattarla su Facebook. È successo giovedì sera, tra le 18.30 e le 19.40, nel parcheggio coperto del centro commerciale di zona Pace, a Tolentino. Lei era andata a fare spesa e, al ritorno, ha visto che l’auto era stata "vandalizzata": specchietto retrovisore rivolto all’indietro, tergicristallo sollevato e piegato in due, gli sportelli del lato passeggero entrambi rigati, in modo molto evidente, fino a sopra la ruota. Per un ammontare dei danni che supererebbe i 2mila euro. "Ho subito sporto denuncia alla caserma dei carabinieri di Tolentino – spiega Barbara, residente a Pollenza –. Vengo a fare spesa qui da 4-5 anni ma è la prima volta che mi capita. Ma a novembre una ragazza mi ha detto di aver subìto la stessa cosa". La speranza è che, tramite telecamere o la testimonianza di qualcuno, si possa arrivare ai responsabili.