Pollenza (Macerata), 26 settembre 2024 – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in largo G. Verga per l’incendio di due autovetture. La squadra dei vigili del fuoco si è portata sul posto con due autobotti. Le fiamme sono state spente utilizzando liquido schiumogeno, dopodiché è avvenuta la messa in sicurezza dell’intera area coinvolta.

Per i rilievi sono intervenuti anche i Carabinieri di zona.