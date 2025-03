Auto nel dirupo. Conducente illesa

Auto esce di strada e finisce nel dirupo. Nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 12, si è verificato un incidente lungo la strada comunale nota come "corta" di Serripola, che collega il centro abitato di San Severino alla frazione omonima. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, un’autovettura Audi è uscita di strada, terminando la propria corsa contro un albero dopo aver percorso diversi metri lungo un dirupo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che con l’ausilio di una gru hanno provveduto al recupero del mezzo incidentato. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Alla guida dell’Audi vi era una donna di mezza età, residente a San Severino, che è riuscita ad uscire autonomamente dall’abitacolo. Successivamente, è stata trasportata all’ospedale Bartolomeo Eustachio per accertamenti sulle sue condizioni di salute.