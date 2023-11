Auto parcheggiata male, il traffico si paralizza

Ieri, il passaggio delle vetture in centro storico, in via Gramsci, è rimasto bloccato dalle 9.30. Una C3 Citroen parcheggiata in modo maldestro davanti all’ufficio postale Macerata Centro, al civico 44, non ha permesso il passaggio di un autobus di linea a da lì a poco si è creata una fila che partiva dalla Rampa Zara. Dopo quasi un’ora, con l’aria frizzante dovuta al fatto che nessuno, a parte chi era nelle immediate vicinanze dell’ufficio postale, riusciva a comprendere con chiarezza il motivo del blocco, le auto sono iniziate a transitare in corso Matteotti e in piazza Cesare Battisti in attesa che si sbloccasse la situazione per la quale erano stati allertati gli organi preposti con ripetute telefonate al 112 fatte dagli automobilisti.