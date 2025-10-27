Auto precipita nella scarpata, alba di paura per due ragazze

Un boato nel silenzio dell’alba ha svegliato i residenti di viale del Passero Solitario, a Recanati. Erano da poco passate le cinque quando una Ford Fiesta, con a bordo due ragazze, ha sfondato la ringhiera metallica ed è precipitata nella scarpata sotto il parcheggio di Sant’Agostino. Un volo spaventoso, da cui le giovani sono uscite quasi illese per miracolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Macerata, che hanno provveduto a estrarre la conducente, rimasta bloccata nell’abitacolo, e a mettere in sicurezza il veicolo. Le due ragazze sono state assistite dal personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell’incidente con un’ambulanza: entrambe sono state trasportate al pronto soccorso di Civitanova per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Secondo una prima ricostruzione, la guidatrice avrebbe perso il controllo dell’auto da sola, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Non si esclude che a causare la sbandata possa essere stato un colpo di sonno. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Un incidente spettacolare che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze e si è concluso solo con un grande spavento per le due giovani coinvolte.