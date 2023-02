Auto precipita nella scarpata, giovane all’ospedale illeso

Un’auto è precipitata in una scarpata a Montefano in contrada Imbrecciata. Il giovane automobilista alla guida del mezzo, una Nissan, è stato trasportato all’ospedale di Macerata per aver riportato alcune lesioni non gravi. L’incidente è avvenuto ieri mattina verso le 7. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Montefano, che hanno eseguito i rilievi, il giovane a un certo punto avrebbe perso il controllo dell’auto e, dopo aver sbandato, è finito in un fosso adiacente alla carreggiata. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Macerata e gli operatori dell’emergenza che hanno estratto il giovane dall’abitacolo. Il ragazzo ha ricevuto le prime cure del caso sul posto, per poi essere trasferito con l’ambulanza all’ospedale di Macerata.