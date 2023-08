Auto prende fuoco all’Hotel House, sarebbe stato un guasto al motore

Un’auto è andata completamente a fuoco davanti all’ingresso dell’Hotel House, molto probabilmente a causa di un improvviso guasto meccanico. Per questo, sono dovuti intervenire prontamente i vigili del fuoco di Civitanova, per spegnere il rogo, e poi i carabinieri della locale caserma. Il fatto è avvenuto ieri mattina, intorno alle 8, nella zona sud di Porto Recanati. A quell’ora, un ultrasettantenne residente a Potenza Picena – ma che ha diversi appartamenti di proprietà all’interno del maxi condominio multietnico – è uscito dal palazzone a bordo della sua Citroen C3, immettendosi lungo via Salvo D’Acquisto. Subito dopo, però, ha notato che fuoriusciva dello strano fumo grigio dal motore. E allora, senza pensarci due volte, ha accostato a lato della strada chiamando i soccorsi, dato che nel frattempo cominciavano a generarsi le prime fiamme. Tuttavia, all’arrivo dei pompieri, l’auto (alimentata a metano) era ormai avvolta dal fuoco. Alla fine l’incendio è stato sedato, ma della Citroen C3 era rimasto appena lo scheletro e poco altro. Per fortuna, durante le operazioni, i vigili del fuoco civitanovesi sono riusciti a mettere in sicurezza le bombole del gas, installate nel veicolo. E stando ai loro accertamenti, il rogo sarebbe stato di natura accidentale, e cioè per via di un surriscaldamento del motore. Successivamente sono accorsi i carabinieri della caserma di Porto Recanati, che si sono occupati dei rilievi di rito e anche della rimozione della Citroen C3, che era praticamente da buttare.

Giorgio Giannaccini