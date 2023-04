Auto prende fuoco in autostrada: illesa una famiglia pugliese

Un’Opel Zafira è stata distrutta dal fuoco domenica sera mentre, nel risalire la Penisola, stava percorrendo l’autostrada A14 in territorio di Porto Potenza, quasi al confine con Porto Recanati. A bordo c’erano tre pugliesi, componenti del medesimo nucleo familiare. L’auto si serviva (anche) di un impianto a metano e un difetto nell’alimentazione sarebbe all’origine dell’improvviso innesco delle fiamme, partite dal "muso" della vettura. Notate le prime volute di fumo, il conducente ha accostato senza indugio la Zafira sul bordo della carreggiata. Il terzetto è così potuto scendere dall’auto prima che questa si trasformasse in una trappola infuocata. Nessun problema per le persone. Ma l’Opel è andata completamente distrutta, compreso il bagagliaio dove erano ammucchiati molti oggetti. Pur accorsi rapidamente dal distaccamento di Civitanova, dove la richiesta di soccorso è pervenuta attorno alle 22, i vigili del fuoco non hanno potuto salvare l’automezzo e i beni che vi erano custoditi. Per un po’, in direzione nord, la circolazione veicolare è stata incanalata su una sola corsia. Disagi limitati, comunque, per il traffico. I pompieri si sono trattenuti sul posto per un paio d’ore.

m. p.