Auto prende fuoco: salvo il conducente

Quando l’auto ha iniziato improvvisamente a prender fuoco, il conducente l’ha posizionata in modo che non si verificassero conseguenze per l’abitato, quindi è riuscito a lasciarla prima che la combustione divampasse. E’ accaduto ieri nella frazione Avenale di Cingoli. Poco prima delle 15, al volante dell’auto, una Golf alimentata a metano, un cingolano stava percorrendo il tratto in salita che, venendo da Santa Maria del Rango, s’immette nella borgata, quando si è accorto che dall’avantreno della macchina si sprigionava fumo. L’uomo ha eseguito una manovra per parcheggiare l’auto in uno spazio non prossimo alle case, quindi è balzato fuori dal posto di guida. Di quanto stava avvenendo si è accorto un residente che ha subito allertato i vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra operativa da Macerata che ha effettuato il completo spegnimento del rogo, poi a supporto è giunta un’unità dei pompieri volontari del distaccamento di Apiro. Intanto si stanno completando gli accertamenti

g. cen.