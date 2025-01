Auto resta schiacciata. Ferite due donne

Incidente lungo la strada provinciale, due donne restano incastrate nell’auto dopo essere finite contro una recinzione. Traffico in tilt nel quartiere di Santa Maria Apparente.

L’incidente, la cui dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia municipale, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 16, lungo via Silvio Pellico nella zona di Santa Maria Apparente. Una Fiat Punto, che viaggiava da Montecosaro in direzione del centro, per evitare un camion che stava effettuando una manovra, è finita contro la recinzione di un’area privata che dà sulla strada, restando praticamente schiacciata tra il recinto e l’autocarro che stava svoltando.

Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro. Le due giovani donne che erano a bordo della Fiat Punto sono state fatte uscire dall’abitacolo dai pompieri, che hanno dovuto usare divaricatori e cesoie per aprire le portiere contorte. Entrambe sono state poi affidate alle cure del personale sanitario, e accompagnate in ospedale per le cure necessarie. Le loro condizioni per fortuna non sarebbero gravi, almeno secondo i primi accertamenti.

Mentre erano in corso le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e del luogo dell’incidente, la strada provinciale di Santa Maria Apparente è rimasta chiusa al traffico. Questo ha provocato disagi e rallentamenti, con lunghissime code che si sono formate subito dopo l’incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e a chiarire le eventuali responsabilità.

Chiara Marinelli