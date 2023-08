Auto rubata in centro L’appello sui social

Rubano un’auto in pieno centro storico, a Tolentino, poco dopo le 19. E i figli del proprietario lanciano un appello, anche sui social, per cercare di rintracciare il mezzo: una Punto nera targata EC125CN. Il furto è avvenuto venerdì alle 19.15 in piazza Martiri di Montalto, dove il veicolo era stato parcheggiato da uno dei due figli. Fino alle 18.30 l’auto c’era perché quest’ultimo, che ha un negozio sulla piazza, si era affacciato dalla porta ed era tutto regolare. Poi, ad un certo punto, l’auto è scomparsa. È stata fatta regolare denuncia dai carabinieri. Dalle telecamere di videosorveglianza, si vedrebbero due uomini aggirarsi per piazza Martiri di Montalto e monitorare i vari veicoli. Ad avere la peggio, la Punto. I parenti del proprietario (un ultraottantenne legato a quell’auto anche affettivamente, oltre al danno economico) hanno invitato i concittadini o chiunque avesse notizie di farsi sentire e segnalare eventuali sviluppi ai carabinieri. Una residente ha visto i due ladri suonare il clacson più volte, in una via vicina, per far spostare l’auto davanti a loro. Mentre un negoziante avrebbe visto un mezzo procedere in corso Garibaldi in retromarcia e senso contrario ad alta velocità.