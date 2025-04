Auto rubata sotto casa all’ex agente. Ritrovata nascosta in campagna

Un’auto era stata rubata sotto casa del proprietario, un poliziotto oggi in pensione, ma è stata trovata due giorni dopo dagli agenti del commissariato di polizia di Civitanova. La vettura era stata nascosta tra la vegetazione, in una zona di campagna non nuova a ritrovamenti del genere.

Due notti fa il proprietario di una Fiat Panda aveva denunciato il furto della sua auto, che aveva lasciato parcheggiata sotto alla sua abitazione, in contrada San Domenico, lungo la strada che va verso Civitanova Alta. Gli agenti del commissariato di polizia avevano subito avviato le indagini, con l’intuizione di andare a cercare in una zona isolata, in campagna, dietro via San Costantino. E nel giro di poche ore hanno risolto il caso. Più volte in quell’area, infatti, un cacciatore civitanovese, che è anche referente locale dell’associazione Caccia-Sviluppo-Territorio e che è solito bazzicare la zona, aveva segnalato la presenza di automobili abbandonate, che poi erano risultate oggetto di furto. Nel mese di gennaio scorso, erano state ben due le Fiat Punto rubate che erano state rinvenute nei paraggi: una di queste, secondo quanto era emerso dalle indagini, era stata usata per mettere a segno un furto nel centro commerciale di Porto Sant’Elpidio, all’interno di un ristorante, la notte precedente. Così gli agenti del commissariato sono subito andati a controllare da quelle parti e hanno trovato proprio lì, nascosta tra la vegetazione, la Fiat Panda rubata due giorni fa all’ex collega in pensione.

Non è escluso che l’auto possa essere stata rubata per essere poi utilizzata per mettere a segno qualche colpo. Le indagini sono comunque in corso da parte della polizia, che appena possibile, una volta conclusi gli accertamenti sul mezzo, restituirà la vettura al suo proprietario.

Chiara Marinelli