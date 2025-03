Auto sbanda e finisce ribaltata su un fianco. Soccorsa dal 118 la 21enne che era al volante

Incidente a Recanati lungo la provinciale 77 all’altezza della ratelli Guzzini. Una ragazza di 21 anni, al volante di una Fiat Punto, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata ed è finita su un fianco.

La giovane, residente a Recanati, a quanto sembra avrebbe fatto tutto da sola, senza il coinvolgimento di altri veicoli. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18. Fortunatamente, le condizioni della conducente non sono gravi. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia municipale, che ha provveduto a effettuare i rilievi e a regolare il traffico, che ha subito parecchi rallentamenti viaggiando i veicoli con il senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso la giovane e l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova per gli accertamenti del caso.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Macerata, che ha messo in sicurezza l’area e collaborato nelle operazioni di soccorso