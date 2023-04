Auto sbanda e si ribalta: illeso un giovane

All’alba di ieri, verso le 6.15, un giovane automobilista s’è reso protagonista di un rovinoso incidente mentre transitava in via Mazzini, nel quartiere Centro. All’improvviso ha perso il controllo della sua Toyota Yaris che, non più governata, ha sbandato su un lato andando a cozzare contro una vettura parcheggiata prima di rimbalzare, adagiata su una fiancata, al centro della carreggiata. Il ragazzo, che viaggiava fortunatamente da solo, è uscito con le sue forze dall’abitacolo, non senza ammaccature, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e l’ambiente teatro dell’incidente. L’automobilista ha rifiutato il trasporto all’ospedale in ambulanza per gli accertamenti che, in casi del genere, sarebbero sempre opportuni.