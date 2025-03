Auto sbanda e va contro un muretto

Il rumore dell’impatto contro un muretto laterale che ha bloccato l’andatura di un’auto ha fatto accorrere alcuni residenti nella frazione Mummuiola di Cingoli in cui nel primo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente stradale per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto.

Intorno alle 15, la Ford Focus guidata da un 53enne, residente a Jesi, stava salendo verso Cingoli. Dopo aver imboccato la curva che immette sul rettilineo da cui è attraversata la località, l’auto si è improvvisamente diretta verso il marciapiede sulla destra, fermandosi nell’urto che ha provocato notevoli danni essendosi anche sollevato il blocco motore.

Il conducente, che viaggiava da solo, esplosi gli air bag, non aveva perso conoscenza ma era rimasto nell’interno della macchina: lo hanno soccorso gli operatori dell’èquipe del 118 di Cingoli, intervenuti con l’automedica.

Il dottore ha prestato le prime cure, quindi ha disposto per il trasferimento dell’infortunato, all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Apiro, ha provveduto a mettere in sicurezza l’asfalto e il marciapiede intrisi dai liquidi scaturiti dalle rotture di pezzi del motore.

g. cen.