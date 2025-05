Auto sbanda ed esce di strada. Attimi di paura a Chiarino

Una lunga scia tra le spighe di grano, la carrozzeria visibilmente ammaccata in più parti e l’elicottero del 118 che atterra poco distante: si è presentata così, ieri mattina, la scena dell’incidente avvenuto, all’incirca verso le 7.30, lungo la strada della Cava dei Vasari, in località Chiarino, frazione di campagna di Recanati. Protagonista un uomo di circa cinquant’anni, residente a Recanati, alla guida di un’Audi Q3 finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. Stando a una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe improvvisamente perso aderenza, uscendo dalla carreggiata e scivolando per oltre 200 metri in un campo coltivato. La traiettoria incontrollata sarebbe stata accentuata dalla vegetazione, che ha trasformato il terreno in un vero e proprio piano inclinato. L’auto avrebbe anche compiuto alcuni ribaltamenti, per poi fermarsi miracolosamente sulle quattro ruote. Il conducente, che era da solo a bordo, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, dove è stato ricoverato in via precauzionale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma la dinamica dell’impatto ha richiesto accertamenti specialistici in una struttura attrezzata per i politraumi.

Complesse le operazioni di recupero del mezzo, data la posizione in pendenza e la distanza dalla strada. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Macerata e una pattuglia della polizia municipale di Recanati, che ha avviato i rilievi per chiarire con precisione le cause dell’uscita di strada. Non risultano coinvolti altri veicoli.