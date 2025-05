Auto sbanda, in ospedale mamma e bimbo

Brutto incidente in superstrada, ieri pomeriggio, all’altezza dell’uscita Tolentino Est. Secondo le prime ricostruzioni, una Alfa Romeo Giulietta viaggiava in direzione monti quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un camper. Dopo aver carambolato, l’auto è finita contro un guardrail, danneggiandolo per una ventina di metri. Casualmente nelle vicinanze c’erano i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino, che proprio in quel momento stavano transitando sulla stessa strada. Non solo. Poco dietro il camper passava anche un’infermiera, che ha subito accolto nella sua auto la mamma col bimbo che erano a bordo della Giulietta, in attesa che arrivassero i soccorsi.

La conducente e il bambino infatti erano riusciti a uscire da soli dall’abitacolo dei veicolo. Gli operatori del 118 accorsi sul posto, considerando la dinamica dell’incidente, hanno comunque allertato l’eliambulanza per i dovuti accertamenti: l’impatto è stato violento e l’auto è andata distrutta. Così mamma e bimbo sono stati portati ad Ancona, lei all’ospedale regionale di Torrette e il piccolo al Salesi, per gli accertamenti e le cure necessario. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16.15. A quell’ora pioveva e il manto stradale era bagnato. A effettuare i rilievi, sono stati gli agenti della Polizia stradale, che ora dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e accertamento, una corsia della superstrada è rimasta chiusa per circa un’ora. Presente sul posto anche un sorvegliante Anas, per il ripristino della viabilità. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della carreggiata e del mezzo. L’eliambulanza è atterrata all’elisuperficie di Belforte. Il conducente del camper, originario della provincia di Roma, è rimasto del tutto illeso.

A parte il grande spavento per mamma e figlio, comunque, per fortuna sono state evitate conseguenze più gravi.

Lucia Gentili