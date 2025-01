Auto sbanda e vola nella scarpata: grave una donna

Pioraco, 8 gennaio 2025 – Brutto incidente, ieri, in località Paradiso a Pioraco. Intorno alle 13.45 una Panda, condotta da una sessantacinquenne residente a Gubbio, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo sulla SS 361 poco dopo la curva del cimitero. L’auto è “volata” di sotto superando il guardrail e finendo nella scarpata. Un volo di tre-quattro metri. Secondo le ricostruzioni, la donna ha fatto tutto da sola. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Si sono attivati subito i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno liberato dall’abitacolo la sessantacinquenne estraendola dalle lamiere in sicurezza; è stata quindi sottoposta alle prime cure degli operatori sanitari del 118, che, vista la dinamica dell’incidente, hanno allertato subito l’eliambulanza. La donna è stata portata all’ospedale regionale Torrette di Ancona in prognosi riservata. Ad effettuare i rilievi e disciplinare il traffico, i carabinieri della Compagnia di Camerino.

La strada è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso e durante la ricostruzione del sinistro; la circolazione è stata deviata verso Seppio. Non è ancora chiara la dinamica sulle cause che abbiano portato la conducente a perdere il controllo dell’auto.

La statale 361 è stata scenario di incidenti anche altre volte. Ieri, trattandosi di un’ora di punta, diversi mezzi si sono fermati e alcune persone sono scese dalla macchina, per capire cosa fosse successo. Una settimana fa sulla stessa strada, sempre nel Comune di Pioraco, erano rimaste coinvolte in un incidente sette persone, di cui portata a Torrette in eliambulanza.