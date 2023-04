Auto senza assicurazione, scatta il sequestro

Auto che circolano prive di copertura assicurativa, un fenomeno sempre più frequente, a Civitanova sono state poste sotto sequestrate amministrativo due macchine.

Si tratta di una Fiat Brava, che era parcheggiata in via Cesare Battisti, rimossa il 13 aprile, e di una Renault Scenic, lasciata in sosta in centro e rimossa il 14 aprile. Nessuna delle due è risultata assicurata. Portate in deposito sono a disposizione dei proprietari che per riprenderle dovranno intanto munirsi di assicurazione e poi pagare gli oneri di recupero e custodia. Se non si presenterà nessuno i veicoli verranno mandati a rottamazione.