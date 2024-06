"Auto senza autorizzazione negli spazi per disabili"

"Comprendiamo che in estate, con il caldo che spinge tanti in riva al mare, il compito si fa difficile, ma i vigili urbani, oltre a controllare le auto in divieto di sosta, non potrebbero dare uno sguardo anche a quelle che senza diritto occupano gli spazi riservati ai disabili"? A chiederlo sono alcuni di loro che qualche giorno fa, volendo passare qualche ora in spiaggia, sono stati costretti a fare il giro delle sette chiese per trovare un posto. Senza riuscirci. "Quelli riservati erano tutti occupati da chi non aveva diritto" dicono. Qualcuno alla fine ha rinunciato al mare, altri hanno parcheggiato a distanza e affrontato con intuibili difficoltà la strada per arrivare a destinazione. "Le sanzioni sono pesanti, ma i diritti vanno rispettati e i vigili siano più attenti nei controlli".

È la segnalazione forse più importante in questo avvio dell’estate, ma non l’unica. E tutte chiamano in causa sempre i vigili urbani, invitandoli a un controllo più rigoroso. A San Marone, per esempio, c’è una bicicletta fissata con catena a un albero in piazza Domenico Savio. È lì da oltre un anno, osservano quanti conoscono la zona, e all’apparenza non è neanche in cattivo stato. Sarebbe il caso che qualcuno ne decidesse la rimozione. Come sarebbe il caso di pulire il marciapiedi di piazza San Marone e lo spazio libero tra case in piazza don Lino, uno sconcio nel pieno centro. Infine lo stato dei marciapiedi: non sono poche le vittime che franano a terra per il fondo sconnesso e i mattoncini fuori posto, e sono diverse anche le denunce.

Giuliano Forani