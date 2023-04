"Auto sfrecciano a tutta velocità sulle strade di campagna" Scatta la protesta sui social

C’è un certo malumore tra i residenti delle aree periferiche di Potenza Picena, soprattutto per quanto riguarda le auto che sfrecciano a forte velocità lungo le strade di campagna. In particolare, sui social network, diversi cittadini si lamentano che dalle parti di Casette Antonelli, Contrada Castelletta e in zona Spinnaker, quasi ogni giorno, ci sono automobilisti che passano là non rispettando per nulla il limite di velocità dei 30 chilometri orari. Proprio per questo, denunciano che chi abita in quelle strade rischia puntualmente di essere investito.

Va ricordato che proprio un anno fa, a fine aprile del 2022, il sindaco Noemi Tartabini aveva dichiarato sul Carlino che stava "valutando la possibilità di mettere dei rallentatori di velocità", dopo aver ricevuto le lamentele dei residenti.

Tuttavia, passati quasi 12 mesi esatti, nulla è cambiato. Alcuni abitanti, sempre su Facebook, dicono di aver parlato recentemente con il primo cittadino potentino e con la polizia locale, senza però riuscire a trovare una soluzione. Intanto, il Comune di Potenza Picena fa sapere che non procederà più al posizionamento dei dossi artificiali, perché tale ipotesi non è prevista dal codice della strada.

Infatti, le zone di Casette Antonelli, Contrada Castelletta e Spinnaker non rappresentano aree residenziali ma sono semplicemente delle strade di collegamento.

Perciò l’intenzione dell’ente comunale è quella di installare, a breve, delle bande rumorose e anche della segnaletica luminosa, che sono invece previste dalla normativa. Al contempo, sottolinea ancora il Comune, sono stati effettuati di recente dei controlli proprio da parte del comando della polizia locale, che però non avrebbero fatto emergere particolari criticità per quanto riguarda la velocità dei veicoli che passano in quelle vie.

