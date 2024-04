Auto sfrenata colpisce un 67enne

Incidente all’interno dell’isola ecologica del rione Fontanelle. È successo ieri mattina poco prima delle nove. Un utente vi si è recato con la sua auto per scaricare i rifiuti nelle apposite aree gestire dal Cosmari, è sceso dalla macchina ma ha dimenticato di tirare il freno a mano, così il veicolo si è mosso e lo ha investito passandogli sopra un piede. L’uomo, un civitanovese di sessantasette anni, è stato portato dall’ambulanza al pronto soccorso di Civitanova, con lesioni non gravi. Pure per l’auto, una Kia, danni lievi perché dopo l’investimento ha continuato la corsa è è andata a sbattere contro il muretto della recinzione dell’area.