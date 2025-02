Auto si ribalta, conducente illeso

Due incidenti nel giro di pochi minuti: prima una donna investita in via Dante Alighieri poi un’auto ribaltata in via del Molino. Il primo incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 19, a San Marone, in via Alighieri, all’altezza più o meno dell’incrocio con via Giusti. Per cause in corso di accertamento una Audi A3 ha urtato una donna marocchina di 47 anni, che stava attraversando la strada insieme al marito. Sul posto una ambulanza della Croce Verde. La donna è stata caricata e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Non è grave. Più o meno un quarto d’ora dopo, un’auto, in via del Molino, la strada tra Santa Maria Apparente e Civitanova Alta, si è ribaltata (nella foto). Il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo, all’altezza di una curva: viaggiava in direzione di Santa Maria Apparente e avrebbe fatto tutto da solo. Praticamente illeso il conducente, che è stato subito soccorso. Sul posto sono intervenuti una ambulanza della Croce Verde e i vigili del fuoco.