Auto si ribalta in autostrada prima del casello in direzione sud: ferite le due persone a bordo

Un’auto si è ribaltata lungo l’A14: a bordo due persone che sono state tirate fuori dal mezzo e quindi soccorse dal 118 per poi essere portate in ospedale, in condizioni per fortuna non gravi. Questo l’incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri, attorno alle 11, tra i caselli Porto Recanati-Loreto e Ancona Sud, nella corsia in direzione Pescara. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia autostradale, una macchina (nella quale viaggiavano in due) si è improvvisamente ribaltata, finendo in mezzo alla carreggiata. A quel punto, sono stati chiamati i soccorsi. In un primo momento, vista la dinamica del sinistro, era stata allertata pure l’eliambulanza Icaro, che si era alzata dall’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sul posto sono così arrivati gli operatori sanitari del 118, in ambulanza, i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e anche gli agenti della polizia autostradale (foto d’archivio) di Porto San Giorgio per i rilievi di rito. In breve i pompieri hanno estratto le due persone rimaste incastrate tra le lamiere del mezzo, e subito dopo sono state sottoposte alle prime cure del caso da parte del personale del 118. Entrambi non erano però in gravi condizioni, tant’è che l’elisoccorso è tornato indietro. Alla fine, i sue sono stati caricati in ambulanza e condotti (in codice giallo) al pronto soccorso. Durante le operazioni, il traffico dell’autostrada ha registrato per un po’ di rallentamenti, fino a quando il mezzo ribaltato è stato rimosso dai vigili del fuoco.