Auto si ribalta in via Civitanova: portati all’ospedale madre e figlio

Incidente stradale lungo via Civitanova, un’auto si ribalta e finiscono all’ospedale madre e figlio. Non sono gravi le condizioni della donna, cinquantenne, e del ragazzo, di sedici anni, riusciti da soli ad uscire dall’abitacolo della vettura e a mettersi in salvo. È accaduto ieri mattina, intorno alle otto, e la Lancia Y, che stava percorrendo via Civitanova in direzione centro e quindi in discesa, si è ribaltata dopo aver cozzato contro una macchina parcheggiata sul lato della carreggiata. L’urto ha fatto sì che la donna alla guida perdesse completamente il controllo dell’auto, che si è rovesciata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i vigili urbani, l’auto medica 118 e l’ambulanza della Croce Verde. Sono stati prestati i primi soccorsi e poi madre e figlio, che fortunatamente non hanno riportato lesioni serie, sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti diagnostici.

l. c.