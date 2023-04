Auto si scontrano e prendono fuoco

Due auto hanno preso fuoco dopo essersi urtate. È successo ieri, intorno alle 15.40, in località Strada Romani di Sarnano. Le vetture, una Fiat Panda e una Jeep, si sono scontrate e in un attimo sono partite le fiamme. La Panda è rimasta completamente distrutta dal fuoco, mentre la Jeep ha avuto la parte anteriore danneggiata, in modo abbastanza serio. Subito sono accorsi i vigili del fuoco da Tolentino, che hanno spento l’incendio e soprattutto hanno evitato che si propagasse alla vegetazione vicina alla strada, che passa in mezzo al bosco. Infine, hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente. Per fortuna, i due conducenti non hanno riportato lesioni per quanto avvenuto.