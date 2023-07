Auto storiche e moto vintage si incontrano nel nome del meccanico Maurizio Silvetti

Un raduno di Fiat 500 in memoria di Maurizio Silvetti, storico meccanico di Tolentino che il 28 febbraio 2021 si era spento a 70 anni al Covid Center di Civitanova. L’altro ieri la figlia Isabella ha organizzato per il secondo anno consecutivo una giornata per Maurizio con oltre sessanta auto d’epoca e una quindicina di moto (anche queste vintage). La parata ha sfilato partendo da Foro Boario e ha attraversato le vie di Tolentino per poi dirigersi verso Urbisaglia e scendere fino all’Abbadia di Fiastra, dove i partecipanti hanno pranzato alla Foresteria; qui Isabella ha organizzato una ricca lotteria per ringraziare tutti coloro che hanno aderito alla giornata e gli sponsor. "Sono rimasta davvero colpita – commenta la figlia di Silvetti – dalla presenza di tante 500 e moto d’epoca: sono arrivate da più Comuni della provincia come San Severino, Macerata, in particolare Civitanova. Ognuno, con gli occhi lucidi, ha speso una parola d’affetto e ricordato i momenti passati con papà. Quest’anno ci sono stati ancora più partecipanti rispetto all’anno scorso. Mi ha commosso sentire amici e appassionati di motori parlare di lui con frasi del tipo: "Le auto, ai raduni, non ci lasciavano mai a piedi: c’era il meccanico con noi" oppure "Maurizio amava la compagnia, ridere e stare insieme".