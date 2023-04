"Auto usata troppo, traffico in tilt"

"Il traffico, una vera piaga per Civitanova". E’ la riflessione del signor Ubrio, un civitanovese da anni trapiantato in Emilia Romagna, ma spesso di ritorno nella città costiera per fare visita alla madre ultracentenaria. "Il mio è un piccolo sfogo del tutto personale – specifica –, ma vedo che qui molti usano l’automobile per percorrere poche centinaia di metri. Non è possibile. Così il traffico non si verifica soltanto nelle ore di punta ma in varie fasce orarie. Il lungomare – prosegue –, che è dotato di pista ciclabile, si trova in pianura: dunque si potrebbe utilizzare la bicicletta almeno per le brevi distanze". Come dar torto allo stesso cittadino che ha seguito le varie evoluzioni di questa città. D’altronde, nelle giornate festive è lo stesso lungomare a trasformarsi in zona da bollino rosso per la circolazione, complice la vana ricerca di un parcheggio da parte dei giovani e delle famiglie provenienti da fuori città e diretti negli chalet. Lo scorso lunedì, a Pasquetta, ad esempio per tutto il pomeriggio la congestione è stata pressoché evidente da via Aldo Moro fino a tutto il Lungomare Piermanni. Ma troppo spesso le grandi aree di sosta rimangono poco utilizzate, a partire dal gratuito parcheggio dello stadio fino all’area ex Anconetani, quest’ultima a pagamento. Più in generale, il signor Ubrio giudica anche eccessivo il ricorso all’uso delle palme sullo stessa arteria civitanovese: "per caso siamo diventati Palma de Maiorca? – ironizza – . Ricordo che quando ero giovane c’erano i pini e ora non più. Ma le palme richiedono una cura e una manutenzione non indifferenti".

f. r.