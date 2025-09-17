Auto va contro un cordolo e prende fuoco

Ha perso il controllo dell’auto che guidava ed è andata finire addosso a un cordolo stradale. Subito dopo, però, il mezzo ha cominciato a prendere fuoco e sono dovuti intervenire i pompieri di Civitanova per spegnere le fiamme, che nel frattempo si stavano estendendo su alcune sterpaglie. Questo l’incidente che è avvenuto ieri, intorno alle 13.30, a Potenza Picena. A quell’ora una donna si trovava al volante di una Volkswagen Polo e stava passando lungo la strada provinciale Potentina. Ma a un certo punto, per motivi in corso d’accertamento da parte della polizia locale, l’auto ha sbandato ed è franata contro un cordolo che si trovava a lato della carreggiata. Tuttavia, a causa dell’urto, la Volkswagen si è incendiata e le fiamme hanno avvolto l’intero mezzo.

Non solo: il rogo ha attecchito anche sulla vegetazione di un terreno poco distante. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova che sono riusciti a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona. L’auto è rimasta completamente bruciata ed è ormai da buttare. Quanto alla donna, per fortuna ne è uscita illesa e non è stato necessario l’intervento del 118. Per i rilievi di rito sono poi giunti gli agenti della polizia locale.