Auto vola nel fosso, coppia ferita

di Giorgio GiannacciniBruttissimo scontro fra due auto lungo la zona industriale di Porto Recanati: a causa dell’impatto una Fiat Punto - con a bordo un 76enne e la sua compagna di 55 anni - è finita in un fossato. Ed entrambi sono stati portati in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Mentre il conducente della Lancia Ypsilon, un 37enne di Montefano, è scappato via ed è tornato sul luogo dell’incidente mezz’ora dopo e ora rischia la denuncia. È quanto successo nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.50. Stando a una prima ricostruzione, il portorecanatese di 76 anni si trovava al volante della sua Fiat Punto e con lui c’era la convivente, che ha origini russe. A un certo punto, per motivi in corso di accertamento, mentre l’auto si immetteva in via dell’Industria è stata centrata a forte velocità dalla Lancia Ypsilon guidata dal 37enne.

La Fiat Punto è volata in un fosso a ridosso della strada e ha abbattuto dei cartelli stradali. Però il giovane è uscito dal suo veicolo ed è fuggito a piedi. Fatto sta che sono stati chiamati i soccorsi. A giungere i vigili del fuoco di Civitanova che hanno estratto dalle lamiere i due conviventi. Entrambi sono stati affidati alle cure degli operatori sanitari del 118. Però, vista la dinamica dell’urto, è stata allertata l’eliambulanza Icaro. Alla fine la 55enne è stata portata in volo all’ospedale di Torrette, ad Ancona, ed era semicosciente. Mentre il 76enne è stato caricato in ambulanza e condotto pure lui a Torrette. A intervenire per i rilievi sono stati gli agenti della polizia locale di Porto Recanati, con in testa il commissario capo Sirio Vignoni. In ausilio, per regolare la viabilità, sono accorsi i colleghi della polizia locale di Potenza Picena.

Dopo quasi trenta minuti, il 37enne è stato rintracciato là vicino e gli agenti lo hanno sottoposto agli accertamenti di rito. Ma da quanto trapela, il giovane è sospettato di esser coinvolto in un altro incidente avvenuto poco prima sulla strada Regina, dove un’auto aveva urtato un furgone per poi allontanarsi. Il 37enne è stato condotto in ospedale e sottoposto agli esami medici per capire se durante la guida fosse sotto effetto di alcol o droghe. Al momento rischia la denuncia per fuga da incidente e omissione di soccorso stradale.