Autobus gratis nei fine settimana di agosto

Con la fine delle scuole, come ogni estate, cambiano gli orari del trasporto pubblico locale e, per quest’anno, scattano le corse gratuite nei weekend di agosto. La giunta Parcaroli, infatti, ha approvato la delibera relativa al programma di servizio estivo presentato da Apm per la riorganizzazione del servizio, che sarà valida da domenica al 12 settembre. La riorganizzazione prevede, a titolo sperimentale, la completa gratuità del servizio di trasporto pubblico locale per le giornate di sabato e domenica del mese di agosto. Le modifiche consistono, inoltre, nella sospensione del servizio di bus a chiamata e nell’effettuazione, solo per il mese di agosto, delle corse festive per le giornate di sabato (5, 12, 19 e 26 agosto) e nel giorno di lunedì 14 agosto. Le modifiche, come ogni anno, sono state proposte considerando la domanda ridotta di mobilità nel periodo estivo, le esigenze del personale dell’azienda di trasporti (ferie, congedi parentali, ecc) e il contenimento dei costi operativi e di fermo auto imputabili alle necessarie manutenzioni programmate. "In accordo con Apm – spiega l’assessore ai Trasporti Laura Laviano (nella foto) –, come ogni anno, abbiamo approvato l’orario estivo con una novità importante che riguarda la gratuità del servizio per i sabati e le domeniche di agosto con l’intento di incentivare e promuovere l’utilizzo dell’autobus".

re. ma.