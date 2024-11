Autobus gratis nei giorni di festa. Avs: "Una misura da estendere a tutto l’anno per le fasce deboli"

Soddisfazione da Alleanza Verdi e Sinistra Macerata per l’iniziativa dell’Apm per favorire il trasporto gratuito nei giorni prefestivi e festivi tra il prossimo 30 novembre e il 6 gennaio 2025. "Come Avs – spiegano i referenti del partito –, ci siamo sempre espressi per l’istituzione del trasporto pubblico gratuito, per tutto l’anno, a favore delle fasce più deboli e povere della popolazione nonché studenti e studentesse, dalla scuola all’Università. Riteniamo che tali iniziative non debbano essere solo per scopi commerciali e in periodi limitati, ma debbano trasformarsi in misure stabili e strutturanti di Macerata considerando la natura pubblica dell’Apm. Auspichiamo che l’amministrazione Parcaroli, che da sempre decanta la “filiera“ della destra, intraprenda davvero delle misure in ottica di un benessere collettivo".