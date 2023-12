Autobus gratuiti sotto Natale: "Ma niente corse per 5 giorni"

"Annunciano il trasporto urbano gratuito durante le festività, ma nei giorni di festa veri e propri non ci sono corse. È un ossimoro, l’ennesima dimostrazione che l’amministrazione va avanti con slogan e promesse, ma manca di programmazione. Inoltre, in questo caso, sembra mancare comunicazione tra amministrazione e Apm. La questione richiama l’inaugurazione del campo dei Pini o della palestra della scuola IV Novembre, quando poi queste strutture non sono disponibili". Le parole di Andrea Perticarari, consigliere comunale Pd, si riferiscono all’iniziativa dell’amministrazione comunale di proporre trasporto pubblico gratuito nei festivi e prefestivi del periodo natalizio. Le corse sono però assenti a Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania.

Non è stato presente, quest’anno, nemmeno l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, che inaugura il periodo. L’amministrazione ha reso gratuito l’autobus urbano 9 e 10 dicembre, 16 e 17, 23 e 24, 30 e 31 dicembre e 5 gennaio, ma un cartello Apm accanto all’annuncio di gratuità nei giorni citati ne comunica la sospensione per il 25, il 26 dicembre e l’1 e il 6 gennaio. Perticarari posta sui social la foto dei due annunci vicini e parla di "comicità". L’assessore Laura Laviano, che ha la delega alla mobilità, specifica: "Abbiamo reso gratuito il trasporto pubblico urbano per nove giorni nel periodo natalizio. Nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania il trasporto urbano non c’è mai stato. In un periodo che dura poco meno di un mese, abbiamo reso il trasporto gratuito nei giorni in cui le persone si muovono per regali e acquisti natalizi. Apm non fa circolare autobus vuoti nei giorni di Natale, Santo Stefano, primo dell’anno e Befana".

"È uno spreco di denaro pubblico, anche perché negozi e bar sono tendenzialmente chiusi, e la maggior parte delle persone trascorre quei giorni a casa, in famiglia. La stessa cosa vale per il giorno dell’Immacolata. Questa – sottolinea la Laviano – è una polemica sterile. Il cartello che annuncia la gratuità nei festivi e prefestivi indica come date del periodo dall’8 dicembre al 6 gennaio perché quelle date sono da tradizione il periodo natalizio. I bus girano nei sabati e nelle domeniche, giornate di maggior passeggio. Non era mai successo che per nove giorni nel periodo natalizio i bus fossero gratuiti. Senza contare che questa scelta era stata presa anche per il periodo di agosto. Non sono cose da poco".