Autobus turistici. Cambiano le regole

Cambiano le regole per gli autobus turistici a Recanati. Con una nuova ordinanza, l’amministrazione comunale ha introdotto restrizioni precise per ridurre traffico e disagi all’interno del centro abitato, soprattutto nelle zone più delicate dal punto di vista storico e ambientale.

Da oggi – forse un po’ in ritardo visto che la stagione è ormai agli sgoccioli – i pullman turistici non potranno più sostare nel perimetro del centro storico e urbano. Sarà consentita soltanto la fermata tecnica per far salire o scendere i passeggeri, e soltanto in due aree dedicate: Porta Nuova e Porta Cerasa. La decisione arriva dopo le segnalazioni sui problemi legati alla sosta prolungata dei mezzi, in particolare nei pressi dello stadio Nicola Tubaldi e in alcune aree centrali. Oltre ai disagi per residenti e automobilisti, il Comune segnala anche i danni causati dal transito dei veicoli pesanti alle pavimentazioni storiche, sottoposte a un’usura anomala.

Non mancano però le eccezioni. Potranno continuare a circolare e sostare negli spazi dedicati gli autobus del trasporto pubblico locale, i mezzi delle Forze Armate e della Polizia, gli scuolabus diretti alle scuole cittadine, i pullman dei tifosi ospiti durante le partite di calcio allo stadio Tubaldi (in via Fratelli Farina) e il trenino turistico autorizzato. Per rendere operative le nuove regole, il Comune installerà apposita segnaletica e affida alle forze dell’ordine il compito di far rispettare l’ordinanza.