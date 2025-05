Autocostruzione per Monastero

Un laboratorio di autocostruzione partecipata a Cessapalombo. È promosso dall’associazione Bivio980 con il collettivo di architettura Camposaz, l’Università di Camerino, l’ordine degli architetti della provincia di Macerata, la Pro loco, Uncem, Csv Marche, l’associazione culturale La Pellegrina e con il supporto e il patrocinio del Comune. Il prossimo luglio giovani progettisti, artigiani e abitanti del luogo lavoreranno fianco a fianco per costruire, trasformare e riabitare lo spazio pubblico nel borgo di Monastero, con materiali semplici, in armonia con il contesto naturale e umano. "Per realizzarlo serve il contributo di chi crede in un altro modo di abitare i territori: è online la campagna di autofinanziamento, che punta a coprire spese vive come materiali, strumenti, vitto e logistica – spiega Bivio980 –. Anche una piccola donazione può fare la differenza per dar vita a un cantiere aperto, dove al centro ci sono le persone, le relazioni e il fare insieme".