Automediche per la Potes 118 e ambulanze di soccorso avanzato: "Rinnovato il parco mezzi"

Due ambulanze di soccorso avanzato pima e, poi, due automediche. Questi, nel corso del 2024, gli acquisti dell’Ast di Macerata per rinnovare il parco mezzi del 118, in modo da migliorare l’efficienza del soccorso sanitario ai cittadini. Le due automediche, in particolare, sono un mix di alta tecnologia e andranno ad integrare la dotazione dei mezzi del Sistema dell’emergenza territoriale: uno è destinata alla Potes 118 di Macerata e l’altra a quella di Civitanova. Entrambe sono dotate di sistemi sicurezza di secondo livello, e hanno il gancio di traino come optional che, in caso di necessità, consente di trainare il carrello per le maxi-emergenze.

L’allestimento sanitario è dotato di tutti gli elettromedicali e presidi di ultima generazione per il soccorso sanitario avanzato. A bordo è previsto un equipaggio composto da medico, infermiere e autista-soccorritore, tutti formati per essere in grado di fronteggiare ogni tipo di emergenza sanitaria sul territorio. Oltre alle due automediche, nel corso dell’anno appena trascorso sono state acquistate anche due ambulanze di soccorso avanzato.

"Investiamo per rafforzare i servizi di soccorso avanzato e garantire ai cittadini interventi più tempestivi ed efficienti, scelta fondamentale per salvare vite", ha sottolineato il vicepresidente e assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. "Stiamo ammodernando i nostri ospedali con nuove tecnologie d’avanguardia e con nuovi mezzi, dotazioni strategiche per assicurare ai marchigiani un’assistenza dallo standard sempre più elevato".

re. ma.