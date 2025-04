Automobilista 35enne ubriaca si schianta contro un muretto

Alla guida della sua auto si schianta contro un muretto: 35enne guidava con un tasso alcolico tre volte superiore rispetto al limite consentito. È finita nei guai per guida in stato di ebbrezza e non è stata la sola automobilisti incappata nei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Macerata, che nei giorni delle festività pasquali hanno intensificato i controlli lungo le strade.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Macerata hanno denunciato due persone per guida in stato di ebrezza. Il primo, un 27enne di Montecassiano, è stato fermato a Villa Potenza mentre era alla guida della sua auto ed è risultato positivo all’esame dell’etilometro, con un tasso pari a 1,06 g/l. Il secondo, un uomo di 29 anni di Sant’Angelo in Pontano, controllato lungo la strada provinciale 78, nel comune di Corridonia, guidava con un tasso pari a 1,30 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida, mentre i mezzi sono stati affidati a persona di fiducia.

I carabinieri della stazione di Belforte hanno denunciato per lo stesso reato una donna di 35 anni, di Tolentino. La 35enne, mentre era alla guida della sua auto nel comune di Tolentino, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro un muretto, restando per fortuna incolume. L’esame dell’etilometro ha evidenziato un tasso di 1,55 g/l, quindi le è stata ritirata la patente, mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro.

Infine, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Camerino hanno denunciato un cittadino kosovaro di 38 anni, residente in un comune dell’entroterra, per falsità materiale commessa dal privato. L’uomo, infatti, al momento del controllo, ha esibito ai miliari una patente di guida palesemente falsa, che è stata sottoposta a sequestro penale.