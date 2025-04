Automobilista indagata per omicidio stradale

È indagata per omicidio stradale la 73enne maceratese che domenica mattina, al volante della sua Fiat Panda, ha travolto e ucciso l’87enne Clara Calzolari in via Gigli. Come da prassi in questi casi, la procura di Macerata ha aperto un fascicolo a carico della donna. Sono ancora in corso gli accertamenti della polizia locale, per chiarire dove si trovava esattamente l’anziana al momento dell’investimento e a che velocità procedeva la Panda. Quanto al primo aspetto, va stabilito se Calzolari stava attraversando sulle strisce pedonali o nei pressi dell’attraversamento. Quanto alla velocità della Panda, la pendenza della strada lascia pensare che non fosse eccessiva. Ma anche su questo fronte bisognerà aspettare l’esito degli accertamenti. Intanto ieri, nella chiesa del Santissimo Sacramento, è stato celebrato il funerale dell’87enne maceratese.