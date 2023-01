"Autopalace, spazio dedicato ai ragazzi" Inaugurazione domenica

L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Pro Mogliano, mette a disposizione dei giovani l’Autopalace per il periodo invernale. In pratica ragazzi e ragazze moglianesi dai 13 ai 18 anni avranno uno spazio in cui poter stare insieme, "dove fare quattro chiacchiere in compagnia e tante attività ludiche con giochi da tavolo", spiega il Comune, guidato dal sindaco Cecilia Cesetti. Lo Spazio Giovani verrà inaugurato domenica alle 16.30 con una piccola festa dedicata ai ragazzi con l’animazione a cura di Alessandro Barboni e AleCVoice e con una merenda offerta a tutti i partecipanti. Il centro giovanile sarà dotato di wifi; uno spazio creativo, un luogo di aggregazione e incontro. Questi gli orari di apertura: sabato dalle 21 a mezzanotte e domenica dalle 16.30 alle 19.30. Tutti i ragazzi sono invitati a partecipare. Sabato scorso l’amministrazione comunale, sempre in collaborazione con la Pro Mogliano, ha organizzato la cerimonia di benvenuto ai bambini e alle bambine nati nel corso del 2022. Oltre al cofanetto di prodotti per l’infanzia alle famiglie dei nuovi nati era stata regalata una piccola pianta di corbezzolo.