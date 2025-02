Autopsia della procura per Marina Valentini. La morte improvvisa per cause naturali

È stato fissato per giovedì mattina alle 10, nella chiesa di Sant’Anna a Potenza Picena, il funerale di Marina Valentini, la 67enne ex presidente e volontaria dell’Avulss, morta venerdì all’ospedale di Civitanova dopo un malore in casa. A seguito del decesso, il sostituto procuratore di Macerata Vincenzo Carusi ha disposto l’autopsia sul corpo. E ieri pomeriggio, all’obitorio di Civitanova, l’esame autoptico è stato effettuato dal medico legale Antonio Tombolini, il quale ha confermato che la morte è avvenuta per cause naturali, ancora da approfondire. Erano presenti all’accertamento i carabinieri di Civitanova.

In diversi hanno espresso vicinanza alla famiglia sui social network, tra cui il primo cittadino potentino Noemi Tartabini, sottolineando soprattutto il suo grosso impegno nel mondo del volontariato. Al coro si è unita pure l’ex vicesindaco di Porto Recanati Rosalba Ubaldi, parente di Valentini, che ha ricordato come la 67enne avesse perso l’amato marito Enzo Paolucci appena otto giorni prima. "Marina era mia cugina, figlia di una sorella della mia mamma – ha detto Ubaldi –. La sua scomparsa improvvisa, ad appena otto giorni dalla perdita del marito, è davvero difficile da accettare per tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata, non solo per i suoi figli e fratelli con le loro famiglie".

Marina Valentini da Roma a 20 anni si era trasferita a Porto Potenza. Per lungo tempo aveva ricoperto il ruolo di presidentessa dell’Avulss, ed era sempre rimasta una volontaria che aiutava le persone malate all’Istituto Santo Stefano. La tragedia si era consumata venerdì. Valentini si trovava a casa sua in contrada Castelletta, quando era stata colta da un malore perdendo i sensi. Successivamente il figlio era entrato nell’abitazione e, accortosi di quello che era successo, aveva chiamato i soccorsi. Erano intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna purtroppo non c’era stato nulla da fare.

Giorgio Giannaccini