Autopsia per Pianaroli a Porto Recanati: tragico incidente stradale

Sarà eseguita stamattina, all’obitorio di Civitanova, l’autopsia sul corpo di Raul Pianaroli, il 75enne osimano morto pochi giorni fa a seguito di un terribile incidente avvenuto il 13 agosto, quando in sella alla sua bici si era scontrato con un motociclista, lungo la strada Statale a Porto Recanati. L’accertamento sulla salma sarà effettuato dal medico legale Donatella Fedeli, per appurare quali siano state le cause del decesso. Ciò è stato disposto dal pm Enrico Riccioni, che segue il caso. Al momento, il motociclista è indagato con l’accusa di omicidio stradale. Solo dopo l’esame autoptico, il corpo verrà restituito ai familiari per permettere la celebrazione del funerale. La tragedia era avvenuta nella mattinata del 13 agosto, e cioè proprio nel giorno in cui Pianaroli compiva gli anni. Il 75enne, grande appassionato di ciclismo, stava percorrendo in bicicletta la strada Statale e si trovava nel tratto davanti all’azienda Effetto Luce, al confine con i comuni di Loreto e Castelfidardo. Ma poi, secondo una prima ricostruzione, si era verificato lo schianto fra lui e la moto. Sul posto erano interventi gli agenti della polizia locale di Porto Recanati per i rilievi e militi del 118. Quest’ultimi avevano soccorso Pianaroli per poi portarlo in condizioni davvero critiche all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, a bordo dell’eliambulanza.

g. g.