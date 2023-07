Autopsia su Fabrizio Taddei, Risultati tra 3 Mesi

Si conosceranno fra tre mesi i risultati dell’autopsia su Fabrizio Taddei, il tolentinate di 57 anni morto sabato sera in un incidente. Il medico legale Roberto Scendoni e il tossicologo Rino Froldi hanno eseguito ieri l’esame, su incarico del sostituto procuratore Enrico Barbieri, per capire con precisione causa e momento della morte. La consulenza sarà depositata in procura tra 90 giorni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale su quanto avvenuto in superstrada, e al registro degli indagati è stato iscritto un 41enne di Macerata: un testimone avrebbe visto la sua auto, rintracciata poi dalla Polstrada. La dinamica però è ancora tutta da chiarire. Il 41enne ha nominato come difensore l’avvocato Eleonora Verdelli di Firenze. La madre di Taddei seguirà l’inchiesta con l’avvocato Giorgio Di Tomassi, le due figlie della vittima si sono rivolte all’avvocato Renzo Merlini. Ottenuto il nulla osta dalla procura, è stato intanto fissato con la Salvatori onoranze funebri l’ultimo saluto al 57enne: sarà celebrato domani alle 16 alla chiesa Spirito Santo di Tolentino.

p. p.