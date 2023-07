Autopsia su Luca Cappelletti: Trovato Senza Vita in un Canale a Fermo, Montecosaro in Attesa dei Risultati

Sarà effettuata oggi l’autopsia sulla salma di Luca Cappelletti, il 44enne di Montecosaro il cui corpo senza vita è stato trovato in un canale adiacente alla foce del fiume Tenna in territorio di Fermo, poco lontano dal ponte che collega Lido Tre Archi a Porto Sant’Elpidio. Ieri mattina genitori dell’uomo si sono recati in Procura a Fermo ed hanno firmato il consenso, dopodiché il magistrato inquirente ha conferito l’incarico la medico legale e al tossicologo che saranno chiamati a dare le prime risposte sulle cause del decesso misterioso.

Sulla morte di Cappelletti indaga la polizia e, al momento, l’unica certezza è che l’uomo non si è tolto la vita volontariamente. Restano due le ipotesi ancora in piedi: il decesso per overdose o per aggressione. Gli investigatori intanto continuano ad analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona per cercare di stabilire se Cappelletti fosse solo o in compagnia. Nel secondo caso prenderebbe corpo l’ipotesi dell’omicidio o di un’aggressione finita male.

Fabio Castori