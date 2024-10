Autorità italiane e africane per Mattei

Numerose autorità italiane e africane saranno alla cerimonia che si terrà domenica 27 in teatro a Matelica, per i 62 anni dalla scomparsa di Enrico Mattei. A promuovere l’evento sarà la Fondazione social economic development Mattei, presieduta dal pronipote Aroldo Curzi Mattei. Dopo la deposizione di una corona d’alloro sulla tomba del fondatore dell’Eni, alle 11 avranno inizio i lavori sul tema "Il metodo Mattei". A intervenire saranno l’ambasciatore e presidente dell’Aiara Noureddine Djoudi, l’ambasciatore d’Algeria Mohamed Khelifi, il ministro plenipotenziario e coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei Fabrizio Saggio, il vicedirettore generale per il Sistema Paese Fabrizio Lobasso, il presidente del Joint italian arab Chamber of Commerce Pietro Paolo Rampino, il direttore del Centre arabe-africain d’investissement Amine Boutalbi, il vicepresidente senior di Saipem Antonio Careddu, il rettore della Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, il presidente dell’Associazione impiantistica industriale Marco Villa, il presidente della Fincantieri Infrastrutture Claudio Gemme, gli amministratori di Gse, Gme e Rse e il responsabile relazioni esterne dell’Enel Nicolò Mardegan.

m. p.