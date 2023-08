Autorizzazione al circo "Disposizioni legittime"

Nessuna bocciatura dal Tar sulla vicenda del circo Madagascar, assicura il Comune, con una interpretazione opinabile di quanto scritto nella sentenza.

Si tratta della vicenda di settembre, quando il circo di Maya Orfei chiese di esibirsi a Villa Potenza. Gli uffici comunali negarono l’autorizzazione, poiché il nuovo regolamento comunale imponeva ai circhi una convenzione con una clinica veterinaria in grado di ricoverare gli animali, clinica che doveva essere vicina alla città. Così il circo si era rivolto al Tar chiedendo l’annullamento della decisione del Comune, e anche dell’articolo 12 del regolamento che imponeva la convenzione, spiegando che i grandi animali non possono essere ricoverati e che non esistono cliniche specializzate in giraffe ed elefanti.

"Il Tar, pur ravvisando alcune criticità nella procedura di autorizzazione, ha rigettato la richiesta di annullamento della norma impugnata, affermandone la piena legittimità e, non casualmente, compensando le spese di giudizio – assicura il Comune -. Pertanto, l’aspettativa del Comune di salvaguardare detta previsione normativa che, nel richiedere la massima tutela sanitaria per gli animali dei circhi, pone il regolamento del Comune di Macerata tra i più avanzati in materia, risulta pienamente soddisfatta. Quanto alla sua applicazione, saranno adottate le necessarie cautele, nel rodaggio della nuova normativa, fermo l’obiettivo di assicurare la migliore tutela del benessere animale. Il Tar si è espresso a favore del regolamento. Viene inoltre riconosciuta l’autorità agli enti locali di adottare regolamenti in materia di sanità e benessere animale, sempre che le misure siano scientificamente adeguate, giustificate e attuabili".

"Per noi è un risultato storico – esulta l’assessore competente in materia Laura Laviano - perché si evidenzia la piena regolarità del regolamento dietro la cui stesura c’è stato un grande lavoro, che ha coinvolto tante professionalità. Speriamo che questo risultato possa rappresentare un nuovo inizio".

In realtà, i giudici del Tribunale amministrativo regionale spiegano chiaramente che l’articolo 12 del regolamento comunale può essere salvato solo alla luce di quanto assicurato in udienza dall’avvocato di parte Giuseppe Ferrari, e cioè che dove la norma parla di ricovero degli animali, requisito impossibile, in realtà si deve interpretare come assistenza; inoltre l’avvocato ha garantito l’impegno dell’amministrazione comunale a individuare una lista di veterinari a cui i circhi possano rivolgersi per la convenzione. Inoltre, se è ovvio che siano consentiti regolamenti comunali entro i limiti di legge e suffragati da riscontri scientifici, il Tar frena espressamente iniziative delle amministrazioni locali "volte a ostacolare o impedire l’attività circense con gli animali", che è consentita dalla legge, cosa che non suona come un plauso al di là delle valutazioni espresse dall’amministrazione comunale.