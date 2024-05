Autotrapianti a quota 222 e nuovi progetti. Alla biobanca raccolta di ovuli e spermatozoi

L’attività di autotrapianto di cellule staminali, con sette sacche già raccolte, e il potenziamento di alcuni servizi importanti, come la raccolta di ovuli e spermatozoi di pazienti affetti da patologie oncologiche. Questo al centro dell’incontro di ieri, all’ospedale di Civitanova Alta: un’occasione per fare il punto di quanto fatto con uno sguardo al futuro di quella che e una eccellenza regionale, la biobanca di Civitanova. Sono stati realizzati 222 trapianti di cellule staminali emopoietiche, con una media di circa 18 l’anno. "Ho visto nascere la biobanca, da medico dell’ospedale di Civitanova – ha detto Daniela Corsi, direttrice dell’Ast Macerata –, un’idea partita nel 2014 dal dottor Centurioni, che poi grazie al finanziamento della Fondazione Carima si è concretizzata. Il Covid non ci ha permesso di iniziare quel processo di formazione che è stato ripreso nel 2021 grazie ad una collaborazione con il Centro Trasfusionale, con il direttore di quel periodo, il dottor Ribichini, oggi sostituito dalla dottoressa Isabella Cantori e dal dottor Francesco Alesiani, che è l’attuale direttore dell’Ematologia. La biobanca ha richiesto un processo di formazione importante, tenuto in piedi dalla dottoressa Nadia Mosca, che ha portato all’accreditamento e al riconoscimento da quello che è il Centro Nazionale di trasfusioni. Nel 2023 abbiamo ottenuto l’accreditamento e ad oggi è stata fatta una raccolta di sette sacche di cellule staminali. Ma non è soltanto questa l’importanza della biobanca: c’è un progetto in grembo che ha un impatto sociale importantissimo. Verrà condotto dal dottor Di Prospero, primario di Ostetricia e Ginecologia: la raccolta di ovuli e spermatozoi". "La biobanca è un progetto complesso, è un sistema pluridisciplinare. Ci serve per eseguire autotrapianti, ma è una piattaforma che potrà permettere altre cose: la conservazione degli ovuli è una di queste, ma anche nel campo della ingegneria cellulare è possibile che Civitanova possa accedere alle Car-T", ha detto Alesiani. "Un momento di grande felicità – ha spiegato Cantori –. Ringrazio il gruppo del servizio trasfusionale. Abbiamo già fatto la raccolta delle staminali con successo, i pazienti stanno bene". "La Fondazione Carima è fatta per sostenere progetti importanti come questi", ha aggiunto il presidente Francesco Sabatucci. Presenti anche il presidente dell’Ail di Ancona, l’assessore regionale alla sanità Saltamartini, il consigliere regionale Borroni e i medici.

Chiara Marinelli