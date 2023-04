"Autovelox e mettere a pagamento tutti i parcheggi di Pintura non aiuta il turismo"

"La gestione dei flussi turistici è una cosa seria. Mettere a pagamento tutti i parcheggi di Pintura, l’autovelox fisso all’ingresso del paese, le multe e non consentire ai camper di parcheggiare non aiuta. Per questo, a malincuore, l’albergo-ristorante ’La Capanna’ rimane momentaneamente chiuso. Riapertura a data da destinarsi". A parlare è Emanuela Leli, che gestisce "La Capanna" a Pintura di Bolognola (oltre al complesso turistico "Verdefiastra" di Fiastra); è anche presidente Cna Turismo Macerata. "La stagione invernale è stata splendida – prosegue – e non sono contraria a prescindere ai parcheggi a pagamento, comprendo anche le esigenze del Comune. Però almeno alcuni posteggi potrebbero essere a pagamento e altri lasciati gratuiti. Come operatori facciamo il possibile per fare squadra, ma la politica locale dovrebbe andare di pari passo (e mi riferisco anche a Provincia e Parco, a chi si occupa della gestione del territorio). Le attività affrontano tante difficoltà, tra post-sisma e rincari; vogliamo restare un presidio su queste zone ma, da imprenditore, in questa fase sono costretta a fare determinate scelte. Per cui momentaneamente chiudiamo". La sindaca Cristina Gentili risponde: "Abbiamo messo i parcheggi a pagamento per necessità. Ma la prima cosa che abbiamo fatto come amministrazione è stata chiedere alle attività di Pintura se volessero prendere loro la gestione. Non trovando nessuno, abbiamo dato la gestione al consorzio di polizia locale Monti Azzurri. Per quanto riguarda l’autovelox non si tratta di una trappola: si trova nella strettoia del campanile, vicino a una pizzeria, dove il limite di 30 chilometri orari c’è da oltre quarant’anni così come il pericolo oggettivo. Bisogna rallentare; da una statistica abbiamo visto che alcune auto passano a 87 kmh. È una questione di sicurezza. Io sarei la persona più felice del mondo se in questo tratto si rilevassero zero verbali". Infine l’area camper, aperta lo scorso novembre. "Siamo costretti a sistemare parte di un impianto, fresco di inaugurazione – precisa la sindaca –, perché su una presa da otto hanno attaccato la corrente in quattordici camper. Anche in questo caso ricordo che vanno rispettate le regole". Nelle ultime ore, però, per i parcheggi, si sarebbe fatta avanti per la gestione la società Bolognolaski, così da metterne alcuni a pagamento e altri gratuiti. "Valuteremo eventuali proposte, qualora siano fattibili", conclude la Gentili.

Lucia Gentili