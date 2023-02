Autovelox lungo la Val di Chienti: il calendario di febbraio

La prefettura ha diffuso il calendario di febbraio della presenza degli autovelox lungo la statale Val di Chienti. Si comincia oggi, con l’apparecchiatura accesa a Montecosaro nella corsia in direzione monti e a Camerino in direzione mare, dalle 8 alle 20, e a Tolentino in direzione mare dalle 13 alle 20. Domani e il 3, Polstrada in azione a Macerata nella corsia in direzione monti e a Corridonia in direzione mare, dalle 8 alle 20. Il 4, controlli a Camerino in corsia mare dalle 8 alle 13, e a Corridonia in corsia monti dalle 13 alle 19. Si riparte lunedì 6, con la Polstrada a Macerata in corsia monti e a Corridonia in corsia mare dalle 8 alle 20. Gli stessi controlli saranno anche il 7 e l’8. Il 9 polizia locale a Tolentino in corsia mare dalle 8 alle 13, a Corridonia in corsia monti dalle 8 alle 13 e a Camerino in corsia mare dalle 13 alle 19. Il 10 i vigili di Caldarola e Belforte con gli autovelox in corsia monti dalle 13 alle 18, e a Montecosaro in corsia monti dalle 8 alle 13. L’11 ancora vigili di Caldarola e Belforte in corsia monti dalle 8 alle 13. Lunedì 13 controlli a Montecosaro in corsia monti dalle 8 alle 13, a Corridonia in corsia monti dalle 13 alle 19, a Camerino in direzione mare dalle 13 alle 18. Il 14, il 15 e il 16 Polstrada a Macerata in corsia monti, e a Corridonia in corsia mare dalle 8 alle 20. Il 17 vigili tra Caldarola e Belforte in corsia monti dalle 8 alle 13, e a Tolentino in corsia mare dalle 13 alle 20. Il 18 ancora vigili tra Caldarola e Belforte in corsia monti dalle 8 alle 13. Si riprende poi lunedì 20 con la Polstrada a Macerata in corsia monti e a Corridonia corsia mare dalle 8 alle 20. Gli stessi autovelox saranno accesi anche il 21 e il 22. Invece il 23 controlli a Montecosaro in corsia monti dalle 8 alle 13, a Tolentino in corsia mare dalle 8 alle 13, e tra Caldarola e Belforte in corsia monti dalle 13 alle 18. Il 24 vigili a Corridonia in corsia monti dalle 8 alle 13, a Camerino in corsia mare dalle 8 alle 13. Lunedì 27 e martedì 28, Polstrada a Macerata in corsia monti e a Corridonia in corsia mare dalle 8 alle 20.